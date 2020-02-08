Laura Dern: Boşanma avukatı travma timsalidir

Marriage Story'deki (Evlilik Hikayesi) boşanma avukatı Nora Fanshaw performansıyla bugüne kadar Altın Küre, SAG ve BAFTA gibi önemli festivallerde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü kazanan, aynı kategoride Oscar'ın favorisi gösterilen Laura Dern, rolü hakkında konuştu.

"EMPATİ KURMAYI BAŞARDIM"

"Nora Fanshaw, giyimine dikkat eden bir karakterdi. Topuklu ayakkabıları ve her zaman dik bir duruşu vardı” diyen oyuncu, “Kişisel olarak sevmek zorunda değildim. Boşanma avukatları birer travma timsalidir ve sevilmesi zordur. Ama ben onunla empati kurmayı başardım” dedi.

JURRASSIC WORLD HAZIRLIĞI



2021'de seyirciyle buluşacak Jurassic World 3 filminde Ellie Sattler'i canlandıracak oyuncu Oscar ödülü için şu isimlerle yarışıyor:



OSCAR'DA 4 KİŞİYLE YARIŞIYOR



Kathy Bats, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell



MARRIAGE STORY'NİN KONUSU



Başrollerinde Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın rol aldığı Marriage Story, evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu ediyor. Bir yönetmen olan Charlie ve oyuncu olan eşi Nicole, evliliklerinde sona gelen bir çiftir. Boşanmaya karar veren çift, bu süreci kolayca sona erdirmeyi düşünse de işler pek de düşündükleri gibi gitmez. Çocuklarının velayeti işin içine girince, süreç beklediklerinden daha karmaşık bir hal alır.