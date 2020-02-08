Laura Dern: Boşanma avukatı travma timsalidir

Marriage Story'de canlandırdığı Nora Fanshaw karakteriyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ının en güçlü adayı olarak gösterilen Laura Dern boşanma avukatları hakkında konuştu.

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Marriage Story'deki (Evlilik Hikayesi) boşanma avukatı Nora Fanshaw performansıyla bugüne kadar Altın Küre, SAG ve BAFTA gibi önemli festivallerde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü kazanan, aynı kategoride Oscar'ın favorisi gösterilen Laura Dern, rolü hakkında konuştu. 

"EMPATİ KURMAYI BAŞARDIM"

"Nora Fanshaw, giyimine dikkat eden bir karakterdi. Topuklu ayakkabıları ve her zaman dik bir duruşu vardı” diyen oyuncu, “Kişisel olarak sevmek zorunda değildim. Boşanma avukatları birer travma timsalidir ve sevilmesi zordur. Ama ben onunla empati kurmayı başardım” dedi.

JURRASSIC WORLD HAZIRLIĞI

2021'de seyirciyle buluşacak Jurassic World 3 filminde Ellie Sattler'i canlandıracak oyuncu Oscar ödülü için şu isimlerle yarışıyor:

OSCAR'DA 4 KİŞİYLE YARIŞIYOR 

Kathy Bats, Richard Jewell
Laura Dern, Marriage Story
Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
Florence Pugh, Little Women
Margot Robbie, Bombshell

MARRIAGE STORY'NİN KONUSU

Başrollerinde Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın rol aldığı Marriage Story, evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu ediyor. Bir yönetmen olan Charlie ve oyuncu olan eşi Nicole, evliliklerinde sona gelen bir çiftir. Boşanmaya karar veren çift, bu süreci kolayca sona erdirmeyi düşünse de işler pek de düşündükleri gibi gitmez. Çocuklarının velayeti işin içine girince, süreç beklediklerinden daha karmaşık bir hal alır. 

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