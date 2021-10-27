Londra'da 21 sanatçıya ait 100'den fazla Türk sanat eseri sanatseverlerle buluştu

Dünyanın dört bir yanından 21 sanatçının eserlerini bir araya getiren ve Renko London'ın organizatörlüğünde hazırlanan "TA London /Turkish Art Week" etkinliği kapsamında düzenlenen sergide ressam, heykeltıraş ve fotoğraf sanatçılarının eserlerine yer verildi.



Serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Büyükelçi Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi çok sayıda ülkeden 21 çağdaş sanatçıya ait eserin Saatchi Galeri'de Türk ve İngiliz sanatseverlerle buluşturulmasından onur duyduklarını dile getirdi.



"SANATI İÇİMİZDE HİSSETTİĞİMİZ BİR AKŞAM OLDU"



Renko London'ın kurucusu ve çağdaş resim sanatının Türkiye'deki temsilcilerinden Devrim Erbil'in kızı Renk Erbil de serginin baş sanatçısı olan babasının sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamadığını dile getirdi.



Erbil, 21 sanatçının 100'ün üzerinde eserinin sergilendiği etkinliğin açılışına 900'ün üzerinde konuğun katıldığına işaret ederek, "Sanatı içimizde hissettiğimiz bir akşam oldu. Bu nedenle TA London ekibi olarak biz çok mutluyuz" dedi.



Renk Erbil, bu etkinliği her yıl ekim ayında Londra'da düzenlemeyi düşündüklerini belirterek aralıkta da Alaçatı'da sergi açacaklarını söyledi.



Sergide Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Başak Cansu Güvenkaya, Cengiz Yatağan, Çiğdem Erbil, Devrim Erbil, Ece Clarke, Emin Çizenel, Esra Meral, Eva Sonaike, Joanna Gilbert, Mehmet Günyeli, Mine Zabcı, Nuri Battal, Renk Erbil, Rina Bakis, Sakit Mammadov, Sina Mirel, Sümer Erek, Yam Karkai ve Yiğit Yazıcı'nın eserlerine yer verildi.

Eserler 27-31 Ekim tarihlerinde ziyaret edebilecek.