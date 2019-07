Marvel'ın Avengers: Endgame sonrası için takvimi nihayet belli oldu. San Diego Comic-Con'da bir panel düzenleyen Marvel Stüdyoları, merakla beklenen yeni film ve dizileri için resmi duyuruları yaptı. İşte

Marvel Stüdyoları'nın 2020-2021 yılları için hazırladığı filmler:



Black Widow: Filmin başrollerinde Scarlett Johansson ve Rachel Weisz yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Cate Shortland oturacak. 1 Mayıs 2020'de vizyona girecek.



The Eternals: Angeline Jolie ve Salma Hayek'in başrollerinde yer aldığı filmi Chloe Zhao yönetiyor. 6 Kasım 2020'de vizyona girecek olan filmde ayrıca Game of Thrones'un sevilen aktörü Richard Madden da yer alacak.



Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Simu Liu'nun başrolünde yer aldığı filmi Destin Daniel Cretton yönetiyor. 12 Şubat 2021'de vizyona girecek.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Benedict Cumberbatch ve Elizabeth Olsen'in başrollerinde yer aldığı filmi Scott Derricson yönetecek. 7 Mayıs 2021'de vizyonda olacak.



Thor: Love and Thunder: Marvel Sinematik Evreni'nin en sevilen birkaç karakterinden olan Thor, yeni filmiyle geri dönüyor. Ragnarok'un yönetmeni Taika Waititi tarafından hazırlanan filmin başrollerinde Chris Hemsworth ve Natalie Portman yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre bu filmde Natalie Portman, Thor'un çekicini kaldırıp kadın Thor olacak. Film 5 Kasım 2021'de vizyona girecek.