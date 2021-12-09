Mavi Gelecek belgeseli puhutv’de

WWF imzasını taşıyan Mavi Gelecek (Blue Future), iklim değişikliğine değinen, sürdürülebilir yaşam için çözümler üreten insan hikayelerine odaklanan etkileyici, samimi bir belgesel. Deniz tutkunu üç ismi takip eden hikaye, şimdi puhutv’de.

Haberler 09.12.2021 - 11:29

Mavi Gelecek belgeseli puhutv’de

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Mavi Gelecek (Blue Future), işleri ve geleceği denize, denizin korunmasına bağlı üç gencin hikayesini konu alıyor. İlk olarak, Hırvatistan’da Norveç ıstakozu üzerine uzmanlaşan biyolog Marina’yı dinliyoruz. Balıkçı bir babanın kızı olan Marina’nın, Adriyatik’te Norveç ıstakozunu nasıl sürdürülebilir kılabileceğini araştırmasına tanık oluyoruz. Amacı, Adriyatik’te sürdürülebilir Norveç ıstakozu avcılığını sağlamak.

Tunus’ta deniz ekosistemleri ve biyolojisi üzerine eğitim alan, bir başka deniz tutkunu Rania ile tanışıyoruz. Kariyerini doğanın belirlediğini söyleyen Rania, Akdeniz’de kaynakların korunması için ekoturizmin çözüm olabileceğini ileri sürüyor. Bu projeyle, bölgenin kültürünü, zenginliğini ziyaretçilere, turistlere tanıtma misyonuyla hareket ediyor.

Son durağımız, İtalya. Simone, 16 yaşında bir grup arkadaşıyla sörf dünyasına katılma kararı alan biri. Sörf tutkusu, enerjinin rüzgardan denize nasıl geçtiğini merak etmesine neden oluyor. Dalga enerjisini araştıryor, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji alanında çalışmak üzere eğitim alıyor. Amacı, Akdeniz’de dalga enerjisi üretmek.

Akdeniz’den çevreye duyarlı, doğaya karşı sorumlu isimlerin hikayeleri, gündelik hayatımıza dokunan, yaşam kalitemizi artıracak yaklaşımlar sunuyor. Hepsinin ortak bir amacı var; deniz kaynaklarını akıllıca kullanmanın yollarını keşfetmek.

Onların hikayesi, WWF ve COGITO projesi tarafından hazırlanan Mavi Gelecek belgeseli ile Akdeniz’in geleceği için birlikte çalışmak konusunda ilham veriyor.

Blue Future/Mavi Gelecek şimdi puhutv’de…

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