Melis Sezen IMDb listesinde ilk 100'de

Star TV'de yayınlanan Sevgili Geçmiş'te Deren Kutlu karakterini canlandıran, bu hafta vizyona giren Mahzun Kırmızıgül imzalı Mucize 2: Aşk filminde de Beren karakterine hayat veren Melis Sezen, IMDb starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. Eğlence sektörünün datasını analiz eden socipol'ün verilerine göre, Melis Sezen, 11 milyonu aşkın isim arasında 84. Olarak Türk oyuncular içinde birinci oldu.

TÜRK OYURCULARIN IMDb KARNESİ



Socipol’ün verilerine göre dünya çapında bilinirliğin göstergesi olan IMDb Starmetre’de rekor 24/12/2018 tarihinde 42. Olan Ayça Ayşin Turan’a ait. İlk Türk yapımı Netflix dizisi The Protector’un yayınlanmasından sonra dizinin 3 oyuncusu aynı hafta ilk 250 ismin arasına girmişti.

HANDE ERÇEL DE LİSTEYE GİRDİ

Geçen hafta, Azize dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel de 245. Olarak bu listede adını ilk 250 ismin arasına yazdırmıştı.

GLOBAL BİLİNİRLİĞİN GÖSTERGESİ

Türkiye'de sadece Socipol'ün kaydını tuttuğu verilere göre IMDb sıralamasında ilk 10.000 isim arasında yer almak büyük bir prestij göstergesi ve uluslararası bilinirliğin işareti olarak kabul ediliyor. İşte en az bir kere ilk 500 isim arasında yer alan diğer Türk oyuncular.



- Kıvanç Tatlıtuğ

- Ayça Ayşin Turan ( 6 kere)

- Çağatay Ulusoy

- Hazar Ergüçlü

- Farah Zeynep Abdullah

- Elçin Sangu

- Hande Erçel

- Melis Sezen

- Cansu Dere

