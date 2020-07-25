Metin Akpınar’ın hayatı belgesel oldu: İyi ki Yapmışım

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Metin Akpınar’ın hayatı belgesele konu oldu. Selçuk Metin’in yönettiği, Zeynep Miraç’ın senaryosunu kaleme aldığı ve Tilbe Saran'ın seslendirdiği İyi ki Yapmışım adlı belgeselin ilk gösterimi 39. İstanbul Film Festivali’nde yapılacak.



Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak’ın üstlendiği belgeselin müzikleri Murat Evgin’e ait.



Demet Akbağ, Perran Kutman, Ferhan Şensoy, Nevra Serezli, Demet Taner, Zeynep Oral, Suat Sungur, Cihat Tamer, Kandemir Konduk, Selam Sonat ve Dikmen Gürün anlatımlarıyla katkı sunduğu belgeselde Metin Akpınar’ın söylemleri de yer alıyor.



GALAYA METİN AKPINAR DA KATILACAK

İyi ki Yapımışım belgeseli 39. İstanbul Film Festivali’nin 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenecek ödül töreninde ilk kez izleyiciyle buluşacak.



Gösterim Akpınar’ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapılacak. Belgesel, ekim ayındaki festival programında yer alarak izleyicilerle buluşacak.