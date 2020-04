Mick Jagger'dan tartışmaya yeni açıklama: Biri hala çalarken diğeri artık yok

Beatles ve Rolling Stones için yorumda bulunan Mick Jagger, “Gruplardan biri inanılmaz bir şansla hala stadyumlarda çalarken diğeri artık yok” ifadelerini kullandı.



Jagger, “Bu bayağı matrak. Çok tatlı biri. Ortada tabii ki bir rekabet yok” dedi.



The Beatles’ın hiç arena konseri vermediğine ancak The Rolling Stones’un büyük bir konser grubu olduğuna dikkat çeken Jagger şöyle devam etti: "Asıl iş olan turne işine daha başlamadan dağıldılar. İşin bu hali 1969’da başladı ve The Beatles’ın bunu deneyimleme fırsatı hiç olmadı. Shea Stadyumu’ndaki harika performansları esnasında ben de oradaydım. O stadyum konserini verdiler ama Stones devam etti. 70’lerde stadyum sahnelerine çıkmaya başladık ve hala da devam ediyoruz. Bu iki grup arasındaki asıl büyük fark bu. Gruplardan biri inanılmaz bir şansla hala stadyumlarda çalarken diğeri artık yok."

