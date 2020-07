Mike Tyson: Uyuşturucu etkisinde olduğum için Felekten Bir Gece'de oynadığımın farkında değildim

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2009 yılında Felekten Bir Gece (The Hangover) filminde rol aldığının, "kokainden uçtuğu için" farkında olmadığını söyledi.



Zack Galifianakis'le Bradley Cooper'ın başrollerde olduğu komedi filmi The Hangover, arkadaşlarının düğününden iki gün önce bekarlığa veda partisi vermek için Las Vegas'a giden dört kafadarın sarhoş oldukları gecenin sabahında hiçbir şey hatırlamadan uyanmalarıyla yaşanan olayları mizahi bir dille anlatıyordu.



Yahoo! Sports'a konuşan Tyson, rolünü dışarı çıktığı bir gece filmin yıldızlarına rastlayıp ertesi gün vizyona gireceğini duyduğunda fark ettiğini söyledi.



Tyson, "Onlarla gece kulübünde denk geldik. Zach 'Filme seninle birlikte çıkacağız,' dedi. Ben de 'Öyle mi?' dedim. 'Ne zaman?' O da 'Yarın,' yanıtı verdi. Bilmiyordum çünkü o sıralar alkol ve sigara kullanıyordum, uyuşturucu kullanıyordum, o yüzden filmde yer aldığımı bilmiyordum" dedi.



Tyson, 2011'de devam filmi Felekten Bir Gece Daha'da (The Hangover Part II) da rol almıştı.