Mohammad Rasoulof’un cezaevine çağrılmasına tepki

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, geçtiğimiz yıl ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve İslam hükûmetine karşı propaganda yapmak suçlamasıyla İran Devrim Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca pasaportuna el koyularak iki yıl seyahat yasağı getirildi.



Son filmi Sheytan Vojud Nadarad ile sinemaseverlerin karşısına çıkan ve dünya prömiyerini yaptığı 70. Berlin Film Festivali’nde beğeniyle karşılanan film, Altın Ayı‘ya layık görüldü. Seyahat yasağı nedeniyle ödül törenine katılamayan Rasoulof, gönderdiği mesajda "Bu tarz yasakların İran hükûmetinin tahammülsüzlüğünü ve despotluğunu gözler önüne serdiğini" belirtti.



Rasoulof’un Altın Ayı’yı kazanarak tüm dünyada adından söz ettirmesi ve ödül töreninde paylaştığı mesaj, yönetmenin bir kez daha kendisini İran hükûmetinin hedefinde bulmasına neden oldu. 70. Berlin Film Festivali’nde ödüllerin sahiplerini bulmasından sadece birkaç gün sonra, Rasoulof’un avukatı bir açıklama yayınlayarak müvekkilinin geçtiğimiz yıl verilen bir yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine çağrıldığını duyurdu.



Rasoulof’un cezaevine çağrılmasının ardından Berlinale tarafından yayınlanan açıklamada, Berlinale’in ifade özgürlüğünün ve sanatın özgürlüğünün arkasında durduğu belirtildi ve Rasoulof’un cezaevine çağrılması kınandı.



Cannes Film Festivali ve Avrupa Film Akademisi (EFA) gibi birçok ve sinema kurumu da karara itiraz etti. Yayınlanan bu ortak açıklamada yönetmene verilen hapis cezasının bir an önce iptal edilmesi ve seyahat yasağının kaldırılması istenirken, tüm dünyada festivallerin ve sinema kurumlarının da bu çağrıya destek vermesi istendi.