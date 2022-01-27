Mortal Kombat 2 filmi geliyor

Popüler video oyunu Mortal Kombat, 1990'lardaki iki filminden sonra, 2021'de yeniden live-action olarak çekilmişti. Ölümcül Dövüş olarak Türkiye'de gösterilen yapım için şimdi, devam filmi hazırlıkları başladı.

New Line Studios ve Warner Bros, 2021 yapımı Mortal Kombat'ın ikincisi için kolları sıvadı. Simon McQuoid tarafından yönetilen ilk filmin senaryosunu Greg Russo ve Dave Callaham kaleme almıştı. Mortal Kombat 2'yi, Marvel'ın Oscar Isaac ve Ethan Hawke'lı dizisi Moon Knight'ı kaleme alan Jeremy Slater yazacak.

İkinci filmi de yine Simon McQuoid yönetirken, başrolde yine Lewis Tan yer alacak.

İlk filmde Lewis Tan'ın yanı sıra Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Matilda Kimber gibi isimler rol almıştı. Aynı isimlerin devam filminde rol alıp almayacağı henüz bilinmiyor.



Mortal Kombat, 2021 yılında çıkan diğer pek çok Warner Bros. filmi gibi vizyona girdiği tarihte aynı anda HBO Max'te de yayına girdi. Gişede büyük bir başarı gösteremeyen film, HBO Max'te en çok izlenen filmlerden biri oldu.