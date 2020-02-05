Nazım'a Yolculuk sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Tepebaşı Belediyesi, unutulmaz şair Nazım Hikmet’in 63 yıllık yaşamını yansıtan Nazım’a Yolculuk sergisine ev sahipliği yapıyor. 10 Ocak’ta Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda görücüye çıkan sergi, açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor.



Sergide, şairin ailesinden Celile, Samiye, Yahya Kemal, Piraye, Memet, İpekçi, Serteller, Naci Sadullah, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Sedat Simavi, Ahmet Emin, Münevver, Mehmet, Ekber, Vera gibi birçok isimden ve daha pek çok başka duraktan geriye kalan değerli mektuplar, fotoğraflar, belgeler ve yayınlar yer alıyor. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Nazım Hikmet’in Selanik’ten Moskova’ya kadar uzanan büyük yolculuğuna eşlik etme fırsatı buluyor.



Sergiyi gezen ziyaretçilerden Şervan Sarıoğlu, “Nazım Hikmet, çok değerli bir şair. Ama hakkında çok yanlış bilgiler var. O yüzden Nazım Hikmet’in doğru bir şekilde tanınması adına sergi çok değerli olmuş” ifadelerini kullandı.



Öte yandan sergi, 7 Şubat Cuma gününe kadar Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonunda Eskişehirlilerin ziyaretine açık olacak.