Neşet Ertaş'ın ailesi başvurdu: Mahkemeden yapımcı Mustafa Uslu'ya tedbir kararı

Usta sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan filminin çekilmemesi yönünde yapımcı Mustafa Uslu’ya dava açan Ertaş’ın ailesi yine mahkemeye başvurdu.

Haberler 10.02.2022 - 17:28

Neşet Ertaş'ın ailesi başvurdu: Mahkemeden yapımcı Mustafa Uslu'ya tedbir kararı

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Garip Bülbül: Neşet Ertaş filminden ayrıntılar

Garip Bülbül: Neşet Ertaş filminden ayrıntılar

Neşet Ertaş, vefat etmeden önce Prof. Dr. Erol Parlak’a kendi hayatının kaleme alınıp bir kitapta kullanılmasıyla ilgili izin verdi.

Erol Parlak da “Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri” isimli bir kitap yayımladı. İddiaya göre Mustafa Uslu, Ertaş’ın hayatını konu edecek bir sinema filmi çekmek istedi.

Uslu “Garip Bülbül Neşet Ertaş” adlı sinema filminin tanıtımını yaptı ve Prof. Dr. Erol Parlak’ın kitabından yararlanacağını belirtti. Bunun üzerine Ertaş’ın ailesi Uslu’ya dava açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; dava devam ederken aile yeniden mahkemeye başvurarak bu defa kitapta yer alan Ertaş’a ait 14 eserin filmde kullanılmaması için mahkemeden tedbir talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.

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