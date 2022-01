Nicole Kidman: Ailemin desteği olmadan oyunculuk yapamam

Avustralyalı aktris Nicole Kidman, Entertainment Tonight’a özel açıklamalarda bulundu. Eşi Keith Urban ile kızları Sunday ve Faith’e her zaman çalışma etiğini öğretmeye çalıştığını belirten oyuncu, “Sanırım bunu ilk elden görüyorlar. Her yere her zaman birlikte gideriz ve neredeyse her şeyi ailece paylaşırız” dedi.



"BENİM İŞİM AİLEMİN İŞİ"

Kendi işinin bir taraftan da ailesinin işi olduğu belirten Kidman, “Onların desteği olmadan bu mesleği yapmam imkansız” açıklamasında bulundu.

"HEDEFLERİMİN FARKINDALAR"



Ailesinin her zaman arkasında durduğunu ifade eden aktris, “Benim hedeflerimin farkındalar, özellikle eşi her daim muhteşem aşkıyla beni destekliyor. Umarım ben de karşılığını verebiliyorumdur çünkü onun da farklı bir alanda devasa bir kariyeri var” şeklinde konuştu.



The Bob's Burgers Movie'den ilk fragman