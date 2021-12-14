Nil Karaibrahimgil'den iklim değişikliği şarkısı: Uyan Anne, Uyan Baba

Nil Karaibrahimgil'in iklim değişikliğine dikkati çekmek için yazıp söylediği Uyan Anne, Uyan Baba şarkısı, dinleyicilerin beğenisine sunuldu.



Yuvam Dünya Derneği'nin başlattığı proje kapsamında, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın de yer aldığı şarkının tanıtım etkinliği yapıldı.

"HEP BERABER BİR ŞEY YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Nil Karaibrahimgil Uyan Anne, Uyan Baba'nın bugüne kadar yazdığı en kıymetli şarkılardan biri olduğunu dile getirdi.



İklim değişikliğiyle ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkati çeken Karaibrahimgil, "Artık hepimiz yuvam dünyanın insanlarıyız ve hep beraber el ele bir şey yapmamız, beraber hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık ve Nil Karaibrahimgil

Karaibrahimgil, şarkının klibini izlediğinde çok etkilendiğini söyleyerek, "Umarım size ve bütün annelere babalara bir uyanma çağrısı olur, bir çığlık olur. Hepimiz uyanırız ve bu iş için bir şeyler yaparız, elimizi taşın altına koyarız" diye konuştu.



20 YIL ÖNCEKİ KIYAFETİNİ GİYDİ

Klipte 20 sene önceki bir elbiseyi giydiğini belirten şarkıcı, bundan sonra konserlerinde de var olan kıyafetlerini giymeye, daha az seyahat etmeye, mümkün olduğu kadar az atık üretmeye çalışacağını anlattı.



Karaibrahimgil, şarkının bir çağrı niteliğinde olduğunun altını çizerek, "Çocukların, gençlerin, bizlerin geleceği için hepimiz biliyoruz ki artık acilen harekete geçmek zorundayız" dedi.



Katıldığı bir programda şarkılarının Barış Manço'nun şarkılarına benzetildiğinin gündeme geldiğini anlatan şarkıcı, "Benim için tabii büyük bir şeref ve onur Barış Manço ile karşılaştırılmak. Kendisi benim de çocukluğumda çok dinlediğim, önemsediğim ve etkilendiğim birisi" diye konuştu.



NİL KARAİBRAHİMGİL'DEN KARANTİNA ŞARKISI