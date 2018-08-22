Yıllarca özgür kız ve feminist şarkı sözleri söyleyen Karaibrahimgil, “Kızların akıllarını daha fazla yıkamak istiyorum. Gerçekten bu ülkede kızların çok fazla güvene ihtiyaçları var. Kızları güçlendirmekten kimseye zarar gelmez” dedi.

"BOTOKS YAPTIRMAMAKLA ÖVÜNÜYORUM"



Şarkıcı, “Yaşlanmıyorsun” yorumlarına ise, “Gerçekten halen botoks yaptırmamakla övünüyorum. Ama nereye kadar, bilmiyorum. Şu ana kadar durum fena değil” diye konuştu.

HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK BAŞKA



Karaibrahimgil, “Özgürlük ne zaman biter?” sorusuna, “Kanatlarını açamayınca bitiyor. Özgürlük sınırların yokluğu değil, o sınırların içinde yapabileceğiniz şeylerle başlıyor. Herkes için özgürlük başka. Kadın için ise ekonomik bağımsızlığı” cevabını verdi.



SERTAB HARİKA BİR GÖRÜMCE



Şarkıcı, görümcesi Sertab Erener için, “Harika bir görümcem var. Çokta tatlı halalık yapıyor” diyerek sanatçıya övgüler yağdırdı.