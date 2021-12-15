Notre Dame Katedrali'ne Disneyvari dokunuş

2019 yılında çıkan bir yangınla çatısı ve kuleleri alevlere teslim olan Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu içir karar verildi.

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN ONAYLANDI



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bir grup tasarımcının önerileri ile modernleştirici hamleler dahilinde tasarlanan plan; orijinal Gotik mimarinin çağdaş müdahalelerle seyreltileceği eleştirilerine rağmen kabul edildi.

ORJİNAL MİMARİDE BOZULMA OLMAYACAK



Komisyondan geçen plana göre orijinal mimaride bozulmalar olmayacak fakat gelen tepkiler 850 yıllık Gotik yapının Disneyleştirileceği yönünde.

2024'E YETİŞMESİ PLANLANIYOR



Yapının restorasyonunun 2024’te Paris’te gerçekleştirilecek olan Olimpiyatlar’a yetiştirilmesi planlanıyor.

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