Notre Dame Katedrali'ne Disneyvari dokunuş

Notre Dame Katedrali için önerilen tartışmalı restorasyon planları Fransa Ulusal Miras ve Mimarlık Komisyonu tarafından onaylandı.

Haberler 15.12.2021 - 10:46

Notre Dame Katedrali'ne Disneyvari dokunuş

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2019 yılında çıkan bir yangınla çatısı ve kuleleri alevlere teslim olan ’teki ’nin restorasyonu içir karar verildi.

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN ONAYLANDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bir grup tasarımcının önerileri ile modernleştirici hamleler dahilinde tasarlanan plan; orijinal Gotik mimarinin çağdaş müdahalelerle seyreltileceği eleştirilerine rağmen kabul edildi.

ORJİNAL MİMARİDE BOZULMA OLMAYACAK

Komisyondan geçen plana göre orijinal mimaride bozulmalar olmayacak fakat gelen tepkiler 850 yıllık Gotik yapının Disneyleştirileceği yönünde.

2024'E YETİŞMESİ PLANLANIYOR

Yapının restorasyonunun 2024’te Paris’te gerçekleştirilecek olan Olimpiyatlar’a yetiştirilmesi planlanıyor.

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