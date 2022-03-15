Nusret'in hayatı film oluyor

Dünyada ‘Salt Bae’ (Tuzlama) hareketiyle tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe’nin hayatı belgesel film oluyor. Türkiye'de de yayına hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Amerikalı bir isim yapacak.

Haberler 15.03.2022 - 09:56

Nusret'in hayatı film oluyor

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Nusret Gökçe iki yıl sonra ilk kez annesini ziyaret etti

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan  Gökçe'nin hayatı belgesel filme aktarılacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmi çekmek için Disney Plus harekete geçti. Yarı belgesel film tarzındaki projeyi ünlü Amerikalı bir yönetmen çekecek.

38 yaşındaki Gökçe'nin, hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi.

Öte yandan platformda ülkemizin unutulmaz ve önemli isimleri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.

32'NCİ RESTORANINI AÇTI

Ünlü şef Gökçe, son olarak dünyanın en göz alıcı şehirlerinden Las Vegas’ta bir restoran açmıştı.

Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren ünlü şef, “Vegas’a Türk bayrağı astık” demişti.

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