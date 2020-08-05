Okan Bayülgen'den Harem Kabare

Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı Harem Kabare adlı oyun 14-15 Ağustos tarihlerinde Trump Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

05.08.2020 - 15:38 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 15:39

Okan Bayülgen'den Harem Kabare

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Okan Bayülgen: Tiyatrocular ağlıyor, sinirim bozuluyor

Okan Bayülgen: Tiyatrocular ağlıyor, sinirim bozuluyor

Okan Bayülgen: Linç kültürü rezil olmayı unutturdu

Okan Bayülgen: Linç kültürü rezil olmayı unutturdu

Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı Harem Kabare adlı müzikal oyun 14 Ağustos Cuma ve 15 Ağustos Cumartesi günleri saat 21.00’de Trump Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Bu müzikli, eğlenceli komedi oyununda; Ödül Turan, Zeynep Köse, Ceren Taşçı, Deniz Bolışık, Gizem Dinç ve Aybüke Albere çok farklı ve eğlenceli kadın hikayeleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. 

Trump Sahne, kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında Covid-19’a karşı tüm önlem ve tedbirlerini almış olarak kapılarını açıyor. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne’de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izleyecekler. Girerken ateşleri ölçülecek olan izleyiciler, sürekli dezenfekte edilen salonda müzikali maskeli olarak izleyecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...