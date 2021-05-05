Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında çevrim içi konserler

Ocak ayında başlayan altı konser programından oluşan Best of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi'nin geriye kalan son iki programı, mayıs ayında müzikseverlere oda müziğinin çok seçkin eserlerini sunacak. Konserler, çevrim içi olarak yayınlanacak.

05.05.2021 - 14:24

Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında çevrim içi konserler

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İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali 10. yılını  "Türkiye’nin Dört Köşesi Oda Müziği Neşesi" sloganıyla kutlamaya devam ediyor.

20 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan ve altı konser programından oluşan "Best of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi"nin geriye kalan son iki programı müzikseverlere oda müziğinin çok seçkin eserlerini sunuyor.

Arşiv Konserleri Serisi çevrim içi olarak 15 Mayıs’a kadar yayınlanacak.  “Dünya Müzikle Hayal Kurarken" programından sonra 15 Mayıs – 15 Haziran arası yine çevrimiçi olarak  yayında kalacak “Dünya Müzikle Kucaklaşırken”  programı ile müzikseverlere veda edecek.

Bu programlarda Hollanda, Macaristan, Almanya, Uruguay, Brezilya,İtalya, Arjantin ve Türkiye’li topluluklar sanatseverleri oda müziğinin rengarenk ve birbirinden güzel eserleriyle buluşturuyor.

Artisan Organizasyon yapımı olan ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı "Best of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi" hakkındaki detaylara www.opusamadeus.com adresinden ulaşılabiliyor.

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