Korelilerin aksiyon planlama ekibi, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı için 350’yi aşan prodüksiyon ekibi ile beraber yaklaşık iki hafta boyunca İstanbul’da çalıştı.
Boğaz’da karada ve helikopterlerle havadan yapılan özel çekimlerde çalışan Koreliler, filmin aksiyon sahnelerinin yanı sıra İstanbul’a ait görüntülerin çekimlerine de katkı sağladılar.
Organize İşler'in ikinci filminin 4 Ocak’ta sinemalarda olması bekleniyor.
Organize İşler 2 için Kore'den özel ekip
Sanat
Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer almasının yanı sıra, senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler 2 filmi için Kore’den yaklaşık 40 kişilik ekip geldi.
Korelilerin aksiyon planlama ekibi, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı için 350’yi aşan prodüksiyon ekibi ile beraber yaklaşık iki hafta boyunca İstanbul’da çalıştı.