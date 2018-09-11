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Korelilerin aksiyon planlama ekibi, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı için 350’yi aşan prodüksiyon ekibi ile beraber yaklaşık iki hafta boyunca İstanbul’da çalıştı.

Boğaz’da karada ve helikopterlerle havadan yapılan özel çekimlerde çalışan Koreliler, filmin aksiyon sahnelerinin yanı sıra İstanbul’a ait görüntülerin çekimlerine de katkı sağladılar.

Organize İşler'in ikinci filminin 4 Ocak’ta sinemalarda olması bekleniyor. 