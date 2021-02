Örümcek Adam 3'ün resmi adı açıklandı

Tom Holland'ın başrolde yer aldığı üçüncü Spider Man (Örümcek Adam) filminin resmi adı açıklandı. Sony Pictures'ın Twitter hesabından yayınlanan videoda, filmin ve serinin yıldızları Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon, filmin resmi adının Spider-Man: No Way Home olarak belirlendiğini açıkladı.



Açıklama, Holland ve yardımcı yıldızlarının salı gecesi, Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home Slice ve Spider-Man-Homewrecker gibi film için kendi sahte başlıklarıyla internette bir hareket yapmalarından kısa bir süre sonra gelmiş oldu.

Marvel ve Sony bugüne kadar filme dair detayları sır gibi saklasa da ilk iki filmin isminde geçen ev teması üçüncü filmin de benzer bir temayla şekilleneceğine işaret ediyordu. Nitekim filmin yıldızlarının sosyal medya hesaplarından paylaştıkları sahte afişler de bunu ima ediyordu.



Tom Holland, setten bir fotoğrafla birlikte "Spider-Man: Phone Home" (Örümcek-Adam: Evi Ara) ismini tercih ederken, Jacob Batalon "Spider-Man: Home Wrecker" (Örümcek-Adam: Yuva Yıkan) isminin geçtiği bir afiş paylaşmıştı. Öte yandan Zendaya "Spider-Man: Homeslice" (Örümcek-Adam: Mahalle Arkadaşı) isminin yer aldığı afişi paylaşmıştı.

Sony ve Marvel Studios, 17 Aralık 2021 için bir sonraki Örümcek Adam filmi vizyon tarihini çok önceden belirledi ve şimdilik bir erteleme söz konusu değil. Film yapımcısı Jon Watts, Spider-Man Homecoming (2017) ve Spider-Man: Far From Home (2019)'un yönetmenliğini yaptıktan sonra yönetmen koltuğuna geri döndü. Bir önceki film, dünya çapında 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde ederek tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Örümcek Adam filmi oldu.

#SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. @SpiderManMovie pic.twitter.com/tDfAdAuMro