Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un Oscar kampanyası başladı

Sony ve Marvel Stüdyoları, En İyi Film Oscar adaylığı umuduyla Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) Oscar kampanyasına resmen başladı. Tom Holland'ın çok sevilen Spider-Man filminin üçüncü solo filminin vizyona girmesinin üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen film hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve pek çok izlenme rekoruna imza attı. Filmin büyük başarısı, beraberinde beklenmedik bir tartışmayı da getirdi: Spider-Man: No Way Home Oscar adayı olacak mı yoksa olmayacak mı?



Süper kahraman filmlerinin, özellikle Marvel Sinematik Evreni'ndeki filmlerin, ödül sezonunun bir parçası olma şansına ilişkin tartışmalar son yıllarda arttı. Bu kısmen Akademi Ödülleri'nin izleyici sayısının azalmasından kaynaklanıyor, ancak Black Panther'in En İyi Film adaylığı ve üç Oscar ödülü, seçmenlerin yeterince iyiyse bir MCU filmini tamamen görmezden gelmeyeceğini kanıtladı. Birçok kişi Avengers: Endgame'in bir yıl sonra aynı tanınırlığı elde edip edemeyeceğini merak etti, ancak film, yalnızca En İyi Görsel Efekt dalında aday gösterildi.



Beyazperde'nin haberine göre, Sony ve Marvel'ın Spider-Man: No Way Home için Oscar kampanyası yayınlanan reklamlarla resmen başladı. "Düşünmeniz İçin" başlığıyla Akademi üyelerini hedef alan kampanya görsellerinde filmin En İyi Film Oscar'ı da dahil olmak üzere tüm kategorilerde değerlendirilmesi isteniyor. Reklam kampanyasının sosyal medyada yayılmasıyla filmin Oscar'a aday olması konusundaki tartışmalar hararetlendi, fakat filmin Akademi üyelerinin radarına girip girmeyeceğini zaman gösterecek.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FRAGMANI