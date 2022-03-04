Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra Türkiye'de

Dünyaca ünlü Belçikalı müzik grubu Oscar and the Wolf, üç yıl aradan sonra üç şehirlik bir turne için yeniden Türkiye'ye geliyor.

Haberler 04.03.2022 - 10:14

Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra Türkiye'de

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Belçikalı müzik grubu Oscar and the Wolf, üç yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de dinleyicilerle buluşacak. 

Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan, her konserinin biletleri günler öncesinde tükenen ünlü Belçikalı grup, Epifoni organizasyonu ile 26 Mayıs gecesi İzmir Arena, 27 Mayıs gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta ve 28 Mayıs'ta Ankara ODTU MD Vişnelik Çim Amfi'de sahne alacak.

DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI YAKALADILAR

Grup, 'Entity' albümü ile European Border Breakers Awards 2016’da ödüle layık görülürken, Music İndustry Awards 2018’de ‘Best Pop’,  ‘Best Live Act’ ve ‘Best Solo Man’ dahil üç dalda ödüle sahip oldu.

Son üç yılda iki yeni albüm yayınlayan Oscar and The Wolf’un, ’ You Are Mine’, ‘Breathing’, ‘On Fire’, ‘Runaway’ gibi hitleri müzikseverleri bekliyor.

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