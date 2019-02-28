91. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanan, Bradley Cooper ile Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı A Star Is Born 1 Mart'ta yeniden vizyona giriyor.

Bradley Cooper'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron ve Michael Harney de yer alıyor.



Filmin senaryosunda ise yine Cooper ile Oscar ödüllü Eric Roth'un ve Will Fetters'ın imzası var.



İKİ MÜZİSYENİN ŞÖHRET VE AŞK HİKAYESİ

Sinemaya birçok kez uyarlanan hikayenin yeni bir versiyonu olan A Star Is Born, yeteneği henüz ortaya çıkarılmamış Ally'yi keşfedince düşüşün eşiğine gelen bir country müzik yıldızı olan Jackson Maine'i konu alıyor.

Jackson Maine, kariyerinde düşüş gösteren bir müzisyendir. Henüz keşfedilmemiş genç bir yetenek olan Ally ile tanışır ve ikili birbirlerinden hemen etkilenir. İkili tutkulu bir aşk yaşamaya başlar ve Ally'nin yeteneğinin farkedilmesi için çalışan Jackson onu sahnenin büyülü dünyası ile tanıştırır. Jack Ally'yi şöhrete kavuşturduktan kısa süre sonra ise Ally artık ünlü bir müzisyen olmuştur. Jack, Ally'nin kariyerinin hızla kendisininkini gölgede bıraktığını fark eder. Kaybolan ihtişamını geri kazanmaya çalışan Jack bu süreçte içsel şeytanlarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaktır. İkilinin kariyerlerindeki ayrım büyüdükçe, ilişkileri de hasar almaya başlar.

LADY GAGA VE BRADLEY COOPER'IN ROMANTİK OSCAR PERFORMANSI