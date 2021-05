Oscar'lı kısa film Two Distant Strangers'a çalıntı suçlaması

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 93. Akademi Ödülleri'nde kısa film dalında Oscar kazanan Netflix filmi Two Distant Strangers hakkında intihal suçlaması geldi. Travon Free'nin hem yazdığı, hem de Martin Desmon Roe ile birlikte yönetmenliğini yaptığı filmin beş yıl önce yayınlanan bir Youtube videosundan esinlendiği ve epey benzerlik taşıdığı ortaya çıktı.



Filmde, evine gitmek ve köpeğine kavuşmak isteyen Carter adlı siyahi bir karakteri izliyoruz. Karakter, aynı günü tekrar tekrar yaşıyor ve her defasında türlü bahanelerle beyaz bir polis tarafından öldürülüyor. Amerika'da son dönem artan ve her zaman gündemde olan polis şidetinin ve ırk ayrımcılığının anlatıldığı film geçtiğimiz hafta Oscar heykelciğine ulaştı.



İntihal suçlamalarının yapıldığı ve 4 milyona yakın kişi tarafından izlenen videonun adı ise Groundhog Day For A Black Man. Cynthia Kao'nun çektiği ve Youtube kanalından paylaştığı videoda da benzer şekilde siyahi bir adam bir kısır döngü içinde polis şiddetine maruz kalıyor. Fikir aynı olsa da işleyiş farklılıkları ve prodüksiyon değişimi mevcut.



Oscar kazanan film ekibi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Önceden bir görüşme ya da anlaşma yapılıp yapılmadığı belli değil ama sosyal medya paylaşımlarında bunun bir intihal olduğu söyleniyor. Benzer bir durum aynı kategoride Oscar adayı olan Letter Room ve Görülmüştür filmleri üzerinden de konuşuldu ve olay hukuki boyuta taşınmak üzere.