Oscar'lı oyuncu Olympia Dukakis hayatını kaybetti

Oscar'lı karakter oyuncusu Olympia Dukakis, 89 yaşında hayatını kaybetti. Dukakis en çok, 1987'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandığı Norman Jewison'ın Moonstruck filmi ile zengin dul rolüne hayat verdiği Steel Magnolias filmleriyle tanınıyordu.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini kardeşi Apollo Dukakis Facebook paylaşımıyla duyurarak, "Canım kardeşim Olympia Dukakis, bu sabah New York'ta hayatını kaybetti. Aylarca çektiği hastalıktan sonra sonunda huzura kavuştu ve Louise'isyle birlikte" ifadesini kullandı.

Dukakis, Oscar ödülünün yanı sıra yer aldığı televizyon programları nedeniyle Emmy ödülüne de aday gösterilmişti. Hayatı, 2020 yılında yayınlanan Olympia adlı belgeselde anlatılmıştı.

Ünlü bir oyuncu olan eşi Louis Zorich, 2018'de hayatını kaybetmişti. Çiftin oyunculuk yapan kızları Christina Zorich ile Peter ve Stefan Zorich adlarında iki oğlu bulunuyor.