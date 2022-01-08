Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne 60 bin ziyaret

Osmanlı döneminin tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı, müzecilik alanında pek çok uluslararası ödüle sahip Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Covid-19 salgınına rağmen 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488 yılında yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, günümüzde Trakya Üniversitesi bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak hizmet veriyor. Osmanlı döneminde akıl hastalarının su, müzik sesi, koku ve uğraş ile tedavi edildiği Darüşşifa bölümü başta olmak üzere müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve uluslararası alanda tanınan müze, ziyaretçi sayısını 2020'ye göre yüzde 20'den fazla artırdı.

Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık, müzeyi geçen yıl, tam kapanma süreçleri ve kısıtlamalara rağmen 59 bin 820 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Müzede Osmanlı'nın insana verdiği değerin her yönüyle görüldüğünü anlatan Pehlivancık, "Müzeye gelen ziyaretçiler 15 ve 16'ncı yüzyılda Osmanlı tıbbının hangi seviyede olduğunu ne gibi tedaviler yapılarak nasıl ilaçlar kullanıldığını görüyor. Bunun yanında külliyedeki medresede verilen tıp eğitiminde ne gibi derslerin verildiğini görme fırsatı yakalıyor. Yine imarette neler yapıldığına ait birçok bilgiyi bulabiliyorlar" dedi.

