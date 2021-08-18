OutdoorFest için geri sayım

Doğa, çevre ve kaynakların doğru kullanımı ilkesiyle düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek OutdoorFest; müzik performansları, eğlenceli oyunlar ve kamp-karavan konaklama fırsatlarıyla aktivite severlerle buluşmaya hazırlanıyor

MÜZİK ZİYAFETİ

OutdoorFest; doğa ve aktivite seven aileleri, çocukları ve patili dostları ağırlayan, farklı deneyimler ve ekipmanların meraklısı her yaştan insanın katılımına uygun bir açık hava organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Müzikle ilgili de doğada keyifli vakit geçirecek olan katılımcılar, festivalde Old Town Blues & Melis Karaduman, Grup Gündoğarken, İlker Tulunay ve Retrobüs konserlerini dinleme fırsatı bulacak.



GECE SİNEMALARI OLACAK



Kamp konaklamalı kalan ziyaretçiler ise orman yürüyüşleri, gece sinemaları, masal dinletileri, çeşitli gösteriler ve yıldızları izleme etkinliklerini de deneyimleyecekler.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ OLACAK



Pandemi koşulları devam ederken düzenlenecek festivalde, tüm alan her gün dezenfekte edilecek olup, alana girişte ateş ölçümü, HES kodu kontrolü, maske kullanım zorunluluğu ve etkinliklerde sosyal mesafe kuralına maksimum özen gösterilecek.

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