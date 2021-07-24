Oyuncu Afife Jale ölümünün 80. yılında anılıyor

Asıl adı "Afife" olan ve "Jale" takma adıyla sahnelere çıktığı için iki isimle anılan oyuncu Afife Jale, Hidayet Bey ile Methiye Hanım'ın kızı olarak 1902'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.



Afife Jale, İstanbul Kız Sanayi Mektebi'ndeki eğitiminin ardından 1918'de Darülbedayi'nin açtığı tiyatro kursu sınavını kazandı.



Sadece kadınlara özel gösterilerde oynamaları düşüncesiyle Darülbedayi bünyesine alınan beş kadından biri olan Jale, stajyer oyuncu kadrosunda çalışmaya başladı.



Eliza Binemeciyan, 1920'de Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyunundan ayrılıp Paris'e gidince, Kadıköy'deki Apollon Tiyatrosu'nda sahneye çıkma fırsatı buldu.

SAHNE MÜSLÜMAN KADINLARA YASAKLANDI

Daha sonra Tatlı Sır ve Odalık adlı oyunlarda rol alan Afife Jale, dönemin İçişleri Bakanlığı kararıyla Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının yasaklanması üzerine tiyatronun ücretli kadrosundan çıkarıldı.



Afife Jale, birkaç yıl sonra Burhanettin Tepsi Kumpanyası ile Anadolu turnesine çıktı, ardından Fikret Şadi'nin Milli Sahne'siyle çeşitli kentlerde temsiller verdi.



Madde bağımlılığı nedeniyle sağlığı bozulan ve tiyatroyu bırakmak zorunda kalan Jale, Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması önündeki yasal engeller kalktıktan sonraki dönemde de sanatını icra etmedi.

SELAHATTİN PINAR İLE EVLENDİ



Jale, bir konserde Hafız Burhan'a tamburuyla eşlik eden Selahattin Pınar ile tanışarak, 1929'da evlendi. Madde bağımlılığı ve sağlık problemlerinin evliliğini olumsuz etkilediği oyuncu, 1935'te boşandı.



Hayatının son yıllarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçiren Afife Jale, 24 Temmuz 1941'de, 39 yaşındayken yaşamını yitirdi.