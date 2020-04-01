Oyuncu Turhan Kaya'nın oğlu: Babam corona'dan öldü

Hayatını kaybeden 69 yaşındaki usta oyuncu Turhan Kaya'nın oğlu Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin corona virüs olduğunu açıkladı.

01.04.2020 - 12:51

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İstanbul Kadıköy’de yaşayan usta oyuncu Turhan Kaya (69), yaklaşık 10 gün önce öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin’e başvurdu.

Tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hürriyet'in haberine göre; Oğlu Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin corona virüs olduğunu açıkladı. Kaya’nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı.

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