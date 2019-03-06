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Faruk Aksoy’un MED Yapım ve Ay Yapım’la birlikte hayata geçirdiği Özgür Dünya dramatik bir başarı, arkadaşlık hikayesine yerleştirdiği ve 7 farklı oyunun görsel sahneleriyle ilk olma özelliğini taşıyor.



2 Mart'ta vizyona girecek olan filmin kadrosunda Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu, Rabia Söytürk gibi genç oyuncuların yanı sıra Murat Serezli, Martin Nadin gibi tecrübeli isimler ve Jahrein, Pinti Panda, Ferit Karakaya, Enis Kirazoğlu gibi oyun dünyasından isimler yer alıyor.



ÖZGÜR DÜNYA FRAGMANI - İZLE

KONUSU



Aykut, (Murat Serezli) çok başarılı bir bilgisayar oyun şirketinin büyük hissedarıdır. Oyun dünyasında devrim yaratacak bir yapay zeka yaratmıştır. Ancak ortakları Aykut’u bertaraf etmek ve şirketi ele geçirmek üzere planlar yaparlar. Aykut yaşanılan bu olaydan sonra kalp krizi geçirir. Oyunun dünya lansmanı için ABD dahil bütün dünyada canlı yayınlanacak bir şampiyona düzenlenir. Babasının durumuna çok üzülen Aslı, üniversitedeki çaylak oyunculardan bir takım yaparak şampiyonaya katılmaya karar verir. Hastalığından dolayı yüksek görsel uyaranlardan, seslerden uzak durması gerekse de ölmüş annesi ve hasta babası için ölümü göze alarak arenaya çıkar.