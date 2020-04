Paul McCartney'nin el yazısı Hey Jude şarkı sözleri rekor fiyata satıldı

The Beatles’ın dağılmasının 50. yıl dönümü nedeniyle New York Times Meydanı’ndaki Hard Rock Cafe’de düzenlenen açık artırmada gruba ait nadir eşyalar ve enstrümanlar satıldı. Grubun ünlü şarkısı Hey Jude'un Paul McCartney tarafından el yazısıyla yazılan sözleri açık artırmada 910 bin dolara satıldı.



Hello Goodbye adlı parçanın klibi için yazılan el yazması senaryo 83 bin 200 dolar alıcı bulurken, Ringo Starr'ın Londra'daki Abbey Road kayıt stüdyolarında kullandığı kül tablası ise 32 bin 500 dolara satıldı.



Grubun 1964 yılında çıktığı ilk Kuzey Amerika turunda kullanılan ve üzerinde The Beatles logosu bulunan bas davul derisi 200 bin dolara satılırken, John Lennon ve eşi Yoko Ono tarafından yapılan bir resim 93 bin 750 dolara alıcı buldu.



BEATLES'IN ALBÜM KAPAĞI FOTOĞRAFI YENİDEN CANLANDIRILDI