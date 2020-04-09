Paul Walker'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinde canlandırdığı Brian O'Conner karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ancak 2013 yılında geçirdiği trafik kazasındaki ölümüyle sadece hayranlarını değil sinemaseverleri de yasa boğan Paul Walker'ın hiçbir yerde yayınlanmamış bir videosu olduğu ortaya çıktı.

"DOĞRU OLDUĞUNU HİSSETTİM"



Babasının kaybettiğinde 15 bugün ise 21 yaşında olan Meadow, Instagram'dan yayınladığı videonun altına "Bunu paylaşmayı hiç düşünmemiştim. Ama doğru olduğunu hissettim. İyi ol. Seni seviyorum" notu düştü.

GAL GADOT'TAN EMOJİ



Görüntülerde Meadow, doğum gününde aktörün odası aniden girerek sürpriz yapıyor. Kahkalara boğulan Walker ise "Ödümü kopardın" diyor.



1.2 milyondan fazla görüntülenen videonun altına Walker'la birlikte Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) filminde rol alan Wonder Woman oyuncusu Gal Gadot'un bir kalp emojisi bırakması dikkat çekti.

Vin Diesel'den Paul Walker paylaşımı

