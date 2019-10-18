Hızlı ve Öfkeli'de (The Fast and the Furious) canlandırdığı Brian O’Conner karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ve 40 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Paul Walker'a ait otomobiller satışa çıkıyor.
21 ÖZEL YAPIM OTOMOBİL
Hollywood yıldızına ait olan 21 özel yapım arabanın 11 ile 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile satılacağı açıklandı.
DAHA ÖNCE 7 TANESİ SATILDI
Özel yapım araba tutkunu olduğu bilinen Walker'ın koleksiyonundan daha önce de 7 araba açık artırmada satılmıştı. The Sun ünlü oyuncunun garajındanki otomobillerin listesini şöyle sıraladı:
SATIŞA ÇIKACAK OTOMOBİLLERİN LİSTESİ
1963 Chevrolet Nova Wagon
1964 Chevrolet Chevelle Wagon
1967 Chevrolet II Nova
1988 BMW M3 E30
1989 Nissan R32 Skyline
1991 BMW M3 E30 Coupe
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 BMW M3 E36 Lightweight
1995 Ford Bronco SUV
2000 Audi S4
2003 Ford F250 Pickup
2004 GMC Sierra 1500 Pickup
2005 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Motorcycle
2006 Toyota Tundra Pickup
2008 Suzuki DR-Z400SML Motorcycle
2009 Nissan 370Z
2011 BMW F800GS Motorcycle
2013 Ford Mustang Boss 302S