Hızlı ve Öfkeli'de (The Fast and the Furious) canlandırdığı Brian O’Conner karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ve 40 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Paul Walker'a ait otomobiller satışa çıkıyor.

21 ÖZEL YAPIM OTOMOBİL

Hollywood yıldızına ait olan 21 özel yapım arabanın 11 ile 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile satılacağı açıklandı.

Walker ve arkadaşı Roger Rodas kaza yaptıkları otomobilin yanmasıyla feci şekilde hayatını kaybetmişti.

DAHA ÖNCE 7 TANESİ SATILDI



Özel yapım araba tutkunu olduğu bilinen Walker'ın koleksiyonundan daha önce de 7 araba açık artırmada satılmıştı. The Sun ünlü oyuncunun garajındanki otomobillerin listesini şöyle sıraladı:



SATIŞA ÇIKACAK OTOMOBİLLERİN LİSTESİ



1963 Chevrolet Nova Wagon

1964 Chevrolet Chevelle Wagon

1967 Chevrolet II Nova

1988 BMW M3 E30

1989 Nissan R32 Skyline

1991 BMW M3 E30 Coupe

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 Ford Bronco SUV

2000 Audi S4

2003 Ford F250 Pickup

2004 GMC Sierra 1500 Pickup

2005 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Motorcycle

2006 Toyota Tundra Pickup

2008 Suzuki DR-Z400SML Motorcycle

2009 Nissan 370Z

2011 BMW F800GS Motorcycle

2013 Ford Mustang Boss 302S