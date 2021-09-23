pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark etkinliği 3 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta

Türkiye’nin alışveriş platformu n11.com’un evcil hayvanlara özel markası pet11 desteğiyle KüçükÇiftlik Park'ta, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nden bir gün önce, 3 Ekim Pazar günü URU organizasyonuyla pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark etkinliği gerçekleşecek.

pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark kapsamında elde edilen tüm gelir, hayvan barınaklarına mama ve kulübe olarak bağışlanacak. Barınaklarla sağlanan işbirliği sayesinde, dileyen katılımcılar festivalde hayvan sahiplenme hakkında detaylı bilgi sahibi olacak.



pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark kapsamında, aynı zamanda projenin partnerlerinden olan köpek eğitmeni Berker Arslan ve ekibi BAC Team, köpek eğitimiyle ilgili bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Hayvan sağlığı, beslenmesi, hayvanları koruma yasası ve yaşama hakkı gibi birçok farklı konu üzerine alanında uzman isimlerle düzenlenecek söyleşi ve atölye çalışmaları gün boyunca devam edecek.

SANATÇILAR HAYVAN DOSTLARI İÇİN SAHNEDE OLACAK

pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark festival ruhu, sevilen sanatçıların vereceği konserlerle tamamlanacak. Kendine has duruşu ve güçlü yorumuyla müzik dünyasının en özel isimlerinden biri olan Cem Adrian en sevilen şarkılarını bu defa can dostlarımız için seslendirecek. Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan ve kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Adrian, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziğiyle yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor.

Festival sahnesini renklendirecek diğer isimler ise Can Gox, Eskitilmiş Yaz ve Aybüke Albere olacak. İlk olarak, besteleri ve performansıyla başarı basamaklarını hızla tırmanan genç müzisyen Aybüke Albere sahneye çıkarak özellikle sosyal medyada ilgiyle takip edilen şarkılarını seslendirecek.

Sava Savaş (vokal), Barış Can Uç (klavye-gitar-vokal), Abdullah Uyumaz (gitar), Durukan Çoban (bas gitar), Alper Akdoğan’dan (davul) oluşan yeni nesil müzik gruplarından Eskitilmiş Yaz’ın ardından ise sahneyi, yaptığı müziği “Anadolu blues” olarak tanımlayan ve genç yaşta başladığı profesyonel müzik yaşamında hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Can Gox alacak.



TÜM HİJYEN ÖNLEMLERİ ALINDI



Pandeminin başından itibaren aldığı corona virüs tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam eden KüçükÇiftlik Park, ziyaretçilerini pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı sayıda kapasiteyle ağırlıyor. Online biletleme sisteminin kullanıldığı ve HES kodu zorunluluğunun olduğu etkinliklerde misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılırken, ortak alanların hijyeni en üst düzeyde sağlanıyor. Misafirler KüçükÇiftlik Park’a 6 Eylül itibarıyla hayata geçen yönetmelik gereği PCR testi veya aşı kartı ibrazıyla giriş yapabiliyor.