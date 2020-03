Peter Rabbit 2: The Runaway filmi de ertelendi

Corona virüs nedeniyle, Peter Rabbit 2: The Runaway filminin vizyon tarihini ertelediği duyuruldu. Yeni tarih 7 Ağustos 2020 olarak belirlendi.



Uluslararası gişe başarısı elde eden ve devam filminde de beklentilerin bu yönde olduğu film, elbette ki virüsün yayılmasından sağlık risklerinin yanı sıra büyük olasılıkla maddi anlamda da olumsuz etkilenecekti.



Geçtiğimiz günlerde yeni James Bond filmi No Time to Die'ın vizyon tarihi de 25 Kasım'a ertelenmişti. Virüs nedeniyle başka büyük bütçeli filmlerin vizyon tarihinin değiştirmeye devam edeceği belirtiliyor .