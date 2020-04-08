Piyanonun dahi çocuğu Stelios Kerasidis'ten izolasyon bestesi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşayan Stelios Kerasidis, salgından ilham alarak bir ‘izolasyon valsi’ besteledi.



Bestesini sosyal medyadan paylaşan Stelios, “Herkese Selam! Haydi birazcık daha sabırlı olalım, çok yakın zamanda dışarı çıkıp denize girebileceğiz. Size bir eserimi adıyorum” dedi.



Stelios, bu besteyi özellikle ‘corona virüs nedeniyle acı çeken ve karantinada olan kişilere adadığını’ ekledi.



Bu, Stelios’un üçüncü bestesi oldu. Stelios, diğer bestelerini kız kardeşleri Veronica ve Anastasia için yaptığını belirtmişti.



Piyanist bir anne-babanın oğlu olan ve 2012 yılında dünyaya gelen Stelios, 2018’de New York’taki Carnegie Hall’da, geçtiğimiz yıl da Londra’daki Royal Albert Hall’da konser vermişti.

