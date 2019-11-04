'Prens Charles’a sahte Monet tablosu satıldı' iddiası

ABD’de yakalanan resim kopyacısı Tony Tetro’nun açıklamaları, sanat dünyasında bir skandalı ortaya çıkardı. Tony Tetro, aralarında Picasso, Dali, Monet gibi dünyaca ünlü sanatçıların tablolarının birebir kopyalarını yaparak piyasaya sürdüğünü iddia etti.



Tetro, yaptığı tabloları sanki orijinal çizimmiş gibi iflas eden iş insanı James Stunt’a sattığını söyledi. Bu tablolardan Monet imzalı olanın Prens Charles’ın vakfı tarafından bir dönem sergilendiğini duyuran Tetro’nun açıklamaları İngiliz basınında bomba etkisi yarattı.

Prens Charles’ın Prince’s Foundation isimli vakfının Dumfries House’taki merkezinde sergilenen 50 milyon sterlin (yaklaşık 369 milyon TL) değerindeki Monet tablosunun da sahte olduğu iddiası gündemde.

PRENS CHARLES OLAYI DOĞRULADI

Prince’s Foundation sözcüsü sahte tablo olayını doğrulayarak, “Dumfries House, zaman zaman geçici olarak sanat eserlerini kabul ediyor. Bunlar ya bireylerden oluyor ya da kurumlardan. Maalesef geçmişte sergilenen bir tablonun gerçek olmadığına dair iddialar var ve bu konudan dolayı çok üzgünüz” açıklamasını yaptı.

