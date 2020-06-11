Protestolar sonrası Rüzgâr Gibi Geçti filmi yayından kaldırdı

George Floyd protestoları isyana dönerken kölecilikle ilgili sanat eserlerine yönelik tepkiden tüm zamanların en çok gişe yapmış filmi de nasibini aldı. Rüzgâr Gibi Geçti, HBO Max internetten yayın platformunun listesinden çıkarıldı.

11.06.2020 - 09:01

Protestolar sonrası Rüzgâr Gibi Geçti filmi yayından kaldırdı

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Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler)

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde (ABD'de George Floyd için adalet ve ırkçı polis şiddetine tepki gösterilerine katılan ünlüler)

ABD'de George Floyd'u boğarak öldürmesine yönelik protestoların Britanya'daki yansıması 300-400 yıl öncesinin köle tacirlerinin heykellerinin yıkılması olurken, kölecilikle ilgili sanat eserleri yeniden mercek altına alındı.

Bir dönem en meşhur Hollywood filmi olan 'Rüzgâr Gibi Geçti' (Gone with the Wind) de bu akımdan payına düşeni aldı.

ABD'de ırkçılığı tırmandırmakla suçlanan Başkan Donald Trump'ın "Ben 'Rüzgâr Gibi Geçti' (Gone with the Wind) gibi bir şey arıyorum. Rüzgâr Gibi Geçti'yi geri getirebilir misiniz lütfen?" dediği film, HBO Max internetten yayın platformunun listesinden çıkarıldı.

Aynı isimli romandan uyarlanmış ve hemen hemen tüm Oscarları toplamış olan 1939 tarihli filmin yayından kaldırılmasının gerisinde, siyah karakterlere yaklaşımı nedeniyle ırkçılıkla eleştirilmesi yatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Clark Gable, Vivien Leigh ve Thomas Mitchell gibi isimler rol alıyor.

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