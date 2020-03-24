puhutv'den günün filmi: Anneler ve Kızları (Mothers and Daughters)

puhutv #EvdeKal ve #FilmMaratonu kampanyası kapsamında filmden diziye, yüzlerce içeriği evde ücretsiz izleme olanağı sağlıyor. puhutv'nin bugünkü film önerisi Anneler ve Kızları (Mothers and Daughters).



Başrollerini Sharon Stone, Christina Ricci, Courteney Cox, Susan Sarandon gibi başarılı isimlerin paylaştığı filmin yönetmenliği Nigel Levy üstleniyor.



Anneler ve Kızları, anneler ve çocukları arasındaki benzersiz sevgiye, fiziksel olarak daha mesafeli olmamıza rağmen, günümüz modern dünyasında bağ kurmak için sahip olduğumuz onlarca farklı yola dair bir kutlama niteliğinde ve hayatımızdaki en önemli temel ilişkiyi yakından ele alıyor. Film, hayatın pek de uygun olmayan koşullarında dahi yaşama katılmaya ve aile oluşturmaya yönelik insan ihtiyacına doğru bir yolculuk niteliğinde...



FİLMİN KONUSU



Manhattan’da bir binanın en üst katında, bekar bir kadın olarak kendi halinde ve mutlu bir hayat süren Rigby Gray, hayatının sonsuza dek değişmek üzere olduğundan habersiz bir şekilde, fotoğraf makinesinin lensinin arkasına saklanarak komşularının evlerine ve hayatlarına sızar.



Rigby’nin insanların hayatlarından yakaladığı kareler, olabilecek türlü şekillerde, her biri birbirinden farklı anne çocuk ilişkilerinin kesişen hikayeleriyle hayat bulur. Kız kardeşlerin ve yabancıların, oda arkadaşlarının ve sevgililerin, hatta en korkunç üvey annelerin dahi nasıl en sevgi dolu anaç figürler olabileceğini öğreniriz.

Hiç beklenmedik ve istenmeyen bir gebelik haberinin Rigby’yi lensini kendisine doğrultmaya ve değiştirmeye direndiği hayatının alt üst oluşunu izlemeye zorlamasıyla, kendi kendine bir anne ve bir kız olmayı öğrendiği sırada, kendisiyle ilgili en zor kararı almaya ve yeni hayat yolculuğuna çıkmak için onu cesaretlendirmeye bu hikayeler yardımcı olacaktır.



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