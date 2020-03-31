puhutv'den günün filmi: Bi Küçük Eylül Meselesi

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.



Günün filmi seçkisinde bu kez Bi Küçük Eylül Meselesi izleyiciye sunuluyor.



Engin Akyürek ve Farah Zeynep Abdullah’ın başrollerini paylaştığı, Kerem Deren’in yönetmen koltuğunda oturduğu 2014 yapımı Dram filmi Bi Küçük Eylül Meselesi, oyunculuklarıyla olduğu kadar filmleriyle de konuşulmaya devam etti.



KONUSU



Eylül hayatta istediği her şeye sahip olan güzel, neşeli ve eğlenceli bir kızdır. Geçirdiği kazadan sonra uzun süre hastanede tedavi görür. Taburcu olduğu gün doktoru Eylül’e yaşadığı son bir ayı hatırlamadığını söyler.



Ailesi ve arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söylese de Eylül şüphe içindedir. Kendisinden bir şeylerin saklandığını hisseden Eylül, hatırlamadığı son bir ayında Bozcaada’da olduğunu öğrenir.



Bunun üzerine Bozcaada’ya gider. Adada kendisini tanıyan Tekin adında bir çizerle arkadaşlık yapmaya başlar. Eylül, Tekin’le zaman geçirdikçe unuttuğu anılarını hatırlamaya başlayacaktır.



FİLMİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

