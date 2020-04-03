puhutv'den günün filmi: Değişim (Possession)

Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor. Günün filmi seçkisinde bu kez Değişim (Possession) izleyiciyle buluşuyor.



FİLMİ KADROSU



Sarah Michelle Gellar, Lee Pace, Michael Landes’in başrollerini paylaştığı, Joel Bergvall ve Simon Sandquist’in yönetmen koltuğunda oturduğu 2008 yapımı film gerilim sevenler için iyi bir seçenek.



DEĞİŞİM'İN (POSSESSION) KONUSU



Esrarengiz bir aşk hikayesinin anlatıldığı filmde Jessica ve Ryan'ın mutlu bir evlilikleri vardır fakat Ryan'ın kardeşi Roman belalı bir tiptir ve onların huzurlarını kaçırmaktadır.Ryan ve Roman aynı gün kaza geçirip komaya girerler. İki kardeşten ilk uyanan Roman olur ve ağabeyiyle ruhlarının değiştiğini iddia eder.Jessica için herşey tam bir kaosa dönüşür...

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