puhutv'den günün filmi: Fındık Hırsızları

Corona günlerinde önlemler kapsamında evlerinde bulunan sinemaseverlere puhutv film seçkisi sunuyor. Bugünün filmi ise Fındık Hırsızları.

27.04.2020 - 10:20

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Filmden, diziye yüzlerce içeriği evinde ücretsiz olarak seyirciye sunan puhutv, #EvdeKal ve #FilmMaratonu’na davet ediyor.

Günün filmi seçkisinde bu kez Fındık Hırsızları izleyiciye sunuluyor.

Yönetmenliğini Ross Venokur’un yaptığı, 2015 yapımı animasyon, kahraman bir sincapın arkadaşları için atıldığı macerayı anlatıyor.

KONUSU

İçinde bulunduğu hayvanat bahçesinden kaçan Frankie, eski ormanına döndüğünde ormandaki tüm meşe palamutlarının toplandığını öğrenir. Palamutlar A.C.O.R.N.S. adlı palamut işleme fabrikası tarafından toplanmıştır. Kış yaklaşırken kendisi gibi tüm sincapların açlıktan ölmesini engellemek için Frankie imkansız bir işe kalkışmaya karar verir: Fabrikayı soyacak ve palamutları geri alacaktır. Böylece hem sincapların hayatını kurtaracak, hem de aşık olduğu Lola'nın gönlünü yeniden kazanacaktır.

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