puhutv'den günün filmi: En Süper Kahramanlar (Bling)

puhutv #EvdeKal ve #FilmMaratonu kampanyası kapsamında filmden diziye, yüzlerce içeriği evde ücretsiz izleme olanağı sağlıyor. puhutv'nin bugünkü film önerisi En Süper Kahramanlar (Bling).

Taylor Kitsch, Jennette McCurdy, James Woods gibi oyuncu kadrosu sesleriyle karaktere hayat verirken, 2016 yapımı animasyon filmin, yönetmenliğini Kyung Ho Lee, Wonjae Lee üstleniyor.



FİLMİN KONUSU



Tematik parkta tamircilik yapan Sam çocukluk aşkı Sue ilgili rüyalar görmektedir. Sadece parlak bir altın yüzüğün onun kalbini kazanmasını sağlayacağına dair yanlış bir inancı olan Sam bir akşam ona evlenme teklif etmek için her şeyi hazırlar.



Ancak kötü kalpli Oscar da elinde Sam'inkinin aynı bir yüzükle ortaya çıkınca işler karışır. Sam, Oscar'ın kötü planlarını ekarte edebilmek için robot süper kahramanlarla iş birliği yapar ve şehri kurtarmak için kolları sıvar. Bu macerada önemli olanın yüzüğün değeri değil kalbin sıcaklığı olduğunu anlayacaktır...

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