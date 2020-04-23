Radiohead konser kaydını YouTube'da yayınlıyor

Dünyaca ünlü alternatif rock grubu Radiohead, konser kayıtlarını YouTube üzerinden yayınlıyor. Bu gece grubun 2009 yılı Buenos Aires performansı izlenebilecek.

ntv.com.tr 23.04.2020 - 12:47

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Müzik endüstrisinde dijital atılımların öncü topluluklarından Radiohead, 10 Nisan'da başlattığı ve tüm dünyada büyük bir coşkuyla karşılanan konser kayıtlarını YouTube üzerinden yayınlamaya devam ediyor.

Bu gece 00.00’da yapılacak prömiyerde grubun 2009 yılı Buenos Aires performansı izlenebilecek. 

İngiliz alternatif rock grubu Radiohead; Thom Yorke, Jonny Greenwood,  Ed O'Brien, Colin Greenwood ve Phil Selway'den oluşuyor. 

Müzik otoriteleri tarafından en yaratıcı çağdaş rock grupları arasında gösterilen Radiohead'in albümleri, şimdiye kadar 27 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

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