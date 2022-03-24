Rekor kıran Latin şarkıcıdan sürpriz karar

Porto Rikolu şarkıcı Daddy Yankee, son albümü Legendaddy ile müzik kariyerine veda edeceğini açıkladı: “Bugün, sizlere en iyi prodüksiyon ve en iyi konser turnesini sunarak müzik dünyasından ayrılacağımı duyuruyorum.”



32 yıldır müzik sektöründe bulunan 45 yaşındaki Latin asıllı şarkıcı, kendisini tanımlayan tüm stilleri Legendaddy albümünde bir araya getirdiğini ve bu albümün müzik kariyerinin son durağı olduğunu belirtti.



REKOR KIRAN O ŞARKI



2017 yılında müzik listelerinde zirveden düşmeyen Despacito şarkısında ise Luis Fonsi ile düet yaptı. İlk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen video 6 ay içinde internet üzerinden dinlenme rekoru kırdı. 'Despacito' 7.7 milyar izlenme ile Youtube'da en çok izlenenler listesinde 2. sırada yer alıyor.



King Reggaeton ile adıyla da bilinen şarkıcı, 2010 yılında piyasaya çıkardığı ‘Gasolina’ parçası ile hem ülkemizde hem de Türkiye’de büyük bir başarı yakalamıştı.

