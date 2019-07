İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Martin Scorsese'nin yeni filmi için Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro buluşuyor

Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel gibi ‘şampiyonlar ligi’ isimlerini bir araya getiren Irishman filminden ilk kareler yayınlandı.



Oscar’lı yönetmen Martin Scorsese’nin yönetmen koltuğuna oturduğu film, New York Film Festivali'nin açılış filmi olacak.



Film, Scorsese ile De Niro’nun dokuzuncu işbirliği olacak. Sinemanın usta ikilisi, daha önce Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull, The King of Comedy, Sıkı Dostlar, Cape Fear ve Casino filmlerinde birlikte çalışmıştı.

CGI TEKNOLOJİSİYLE GENÇLEŞTİRİLDİLER

Robert De Niro'nun bir çetenin 25'in üzerinde kişinin ölümden sorumlu tetikçisi Frank 'The Irishman' Sheeran'a hayat verdiği filmde; Al Pacino, 1957'den 1971'e kadar Uluslararası Teamsters Kardeşler Birliği Başkanı olarak görev yapan Amerikan işçi sendikası lideri Jimmy Hoffa'yı canlandırıyor.



Filmde iki ayrı dönem gösterildiği için Robert De Niro ve Al Pacino'nun gençliğini canlandıracak isimlerle anlaşmak yerine, CGI teknolojisiyle usta oyuncular gençleştirildi.

SCORSESE VE DE NIRO'DAN YENİ İŞBİRLİĞİ

Sonbaharda gösterime gireceği bilinen ancak kesin vizyon tarihi açıklanmayan The Irishman, Kasım 2019’da Netflix’te seyirciyle buluşacak.



Öte yandan Scorsese ile De Niro, 10’uncu işbirlikleri olacak yeni proje için de anlaştı. De Niro’nun Leonardo DiCaprio il birlikte başrolde yer alacağı seri katil filmi Killers of the Flower Moon’un çekimlerine 2020 ilkbaharında başlanacak.