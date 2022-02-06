Rockefeller Ailesi, Picasso'nun tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonunu BM'ye geri gönderdi

Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşıtı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, Rockefeller Ailesi'nin eseri geri göndermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) girişindeki duvarda yeniden yerini aldı. Guernica daha önce 36 yıl asılı kaldığı BMGK girişinde asılı durmuştu.

Haberler 06.02.2022 - 16:05

Rockefeller Ailesi, Picasso'nun tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonunu BM'ye geri gönderdi

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Rockefeller Ailesi, Picasso'nun savaş karşıtı Guernica tablosunun işlendiği halıyı BM'ye geri gönderdi.

Sputnik'in haberine göre, BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvardan geçen yıl kaldırılan 'Guernica'nın duvar halısı versiyonu yeniden asıldı.
Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller Ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen ve Şubat 2021'de geri alınan eseri, yeniden BM'ye gönderdiklerini açıkladı.

Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eseri Guernica'nın duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki duvara yeniden asıldı.

Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş insanı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.

'Guernica'nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.

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