Rocky ve Rambo filmlerinin eşyası açık artırmada

Oyuncu Sylvester Stallone’un Rocky'den Rambo'ya, Judge Dredd'den The Expendables'a kadar birçok filminde kullandığı özel eşya açık artırmada satılacak. Julien’s Müzayede Evi’nin Beverly Hills’de organize edeceği açık artırma, Sylvester Stallone'un Yaşamı ve Kariyerinden Eşyalar ismini taşıyor.



Stallone'nin Rocky III'te kullandığı boks eldivenleri en az 10-20 bin dolardan satışa çıkacak. Rocky'nin botları, Rambo'nun oku, çantası gibi eşyaların olduğu müzayede 5 Aralık'ta düzenlenecek.



Müzayede Evi’nin Yöneticisi Darren Julien yaptığı açıklamada, "Sylvester Stallone, 20. ve 21. yüzyılın en büyük ikonlarından ve muazzam yeteneklerinden biri. 50 yılı aşkın süre önce başlayan ve bugün dahi durmayan olağanüstü kariyeriyle, bize Hollywood'un en büyük ve en kalıcı kahramanlarından ve kültürel sembollerinden Rocky ve Rambo'yu vererek aksiyon filmleri evrenini değiştirdi” dedi.

Baba filminin fragmanı