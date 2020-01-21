Rol icabı bayılan babasını ayıltmaya çalıştı (Kuliste büyüyor)

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Emrah Çılgı ve eşi Gonca Çılgı 3 yaşındaki çocukları Ravza Ilgın Çılgı’yı yanlarından hiç ayırmıyor. 3 aylıkken provalara gelmeye başlayan 3 yaşında ki minik kız adeta kuliste büyüyor. Kuliste uyuyup, kuliste yemek yiyen Çılgı’nın ikinci evi tiyatro sahnesi olurken oyuncu abileri ve ablaları ise en iyi oyun arkadaşı oldu.

SAHNEDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER



Provalar sırasında kulisten çıkarak oyunun ortasına gelen küçük kız bazen sahnenin baştan alınmasına neden olsa da neşeli ve renkli halleriyle oyuncuların ilgi odağı oluyor. Minik Ravza rol icabı bayılan babasını kaldırmaya çalışması ise hem duygusal anlar hemde renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ KULİSTE BÜYÜYOR"



Öte yandan küçük kız provalar sırasında yönetmen anne ve babasının verdiği talimatları oyunculara tekrarlıyor. İkinci evlerinin sahne ve kulis olduğunu belirten anne Gonca Çılgı, “Biz eşim ve çocuğumla birlikte tüm aile buradayız. 3 aylıkken kızım ilk sahneye çıktı. O günden berri Ravza Ilgın her gün bizimle işe geliyor. Artık iş ortamına da alıştı. Uyku saatleri belli uyanınca karnını doyuruyoruz, provalara iniyoruz. Evimizden daha çok burada vakit geçiriyoruz. Geçen yıl bir ödül törenindeyken ödül aldığım zaman gördüğüm kadarıyla bütün kadın oyuncuların ortak noktasında hepimizin çocuklarının kulislerde büyüdüğünü fark ettim. Hasta oluyor hastaneye provadan sonra götürmek zorunda kalıyoruz. Eşimle aynı mesleği yaptığımız için eşim bana çok destek veriyor. Oyuncu arkadaşlarımızda onun burada ki varlığına alıştılar” dedi.

"TİYATROMUZUN MASKOTU OLDU"



Baba Emrah Çılgı ise adeta ikinci Uygur Ailesi gibi olduklarını ifade ederek, “Ravza Ilgın bizimle birlikte sanatı sevdi. Bazen benim bazen annesinin kucağında provalarımıza geliyor. Dans provalarımızda sahneye çıkarak oyuncu abileri ve ablalarıyla dans ediyor. Tiyatromuzun adeta maskotu olmuş durumda. Provaya gelmediği sırada herkes onu soruyor. Geçen yıl Süha Uygur ile yaptığımız bir muhabbette kızımı sordu bana bende kulislerde sahnelerde büyüdüğünü söyledim. O da bana rahmetli Nejat Uygur’un ailesi olan Uygur Ailesi'nin yeniden biz tarafından geldiğini söyledi. Provalarda hep kendisiyle ilgilenmelerini istiyor. Gelecekte bakalım sanatla devam etmek isterse bizde destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu